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سفير المملكة بالقاهرة: " تعليق دخول المصريين قرار إنساني ومؤقت "

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سفير المملكة بالقاهرة: " تعليق دخول المصريين قرار إنساني ومؤقت "

القاهرة (صدى):
صرح سفير المملكة بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، بأنه من الطبيعي أن تتخذ السعودية إجراءات احترازية مثل مختلف الدول حول العالم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال نقلي في تصريحات تلفزيونية، إن قرار المملكة بتعليق دخول مواطني 20 دولة من بينها مصر، قرار مؤقت، مدة تنفيذه مرهونة بتحسن الأوضاع الصحية في العالم وليس في السعودية فقط، وبالأخص بالدول الـ20.

وأكد السفير نقلي أن هذا القرار قرار إنساني، لا يستهدف العمل على حماية المواطنين السعوديين فقط، بل يمتد ليشمل المقيمين والزائرين للمملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة بكل دول العالم.

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المملكة
سفير المملكة
قرار إنساني

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي في ذي الحركات شكلها تطبق مقاله محسنني ضيف مقبحني مضيف
جااااكم
مدري ليش التصيد على بني مالك ؟! مسببن تحسس للناقص من الرجال الله المستعان
احمد ابو سامي
هههههههههههههههههه 🤣 🤣 🤣 🤣. اذا الخبر صحيح المفروض الاداره بختفون عن الاعلام. ولاعاد نسمع لهم حسن. يعني اهم شي لاعب اجنبي حتى لو كان سباك. والله امر معيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امحق سبب

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