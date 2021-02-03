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ضوابط واشتراطات إفراغ العقار إلكترونيًا

Time منذ 7 ساعات
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ضوابط واشتراطات إفراغ العقار إلكترونيًا

الرياض (صدى):
كشفت بوابة ناجز، التابعة لوزارة العدل، للخدمات العدلية الإلكترونية، عن ضوابط واشتراطات خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، كما حددت الحد الأدنى والأعلى للعملية العقارية.

ولفتت بوابة ناجز، إلى أن الحد الأدنى الحد الأدنى للعملية العقارية هو ألف ريال، بينما الحد الأعلى للعملية العقارية هو مليون ريال.

وأبانت بوابة ناجز، أن خدمة إفراغ العقار الكترونيًا تتيح للمالك نقل ملكيته العقارية للمشتري دون الحاجة لزيارة المحكمة، موضحة أن الخدمة لا تشمل الصكوك الصادرة من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشمل ضوابط الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيا والتي تنحصر في الاشتراطات التالية: يجب أن يكون الصك العقاري بدون اي قيود " وقف، رهن، حجز "  ألا تزيد مساحة الصك عن 2500 متر مربع، أن يكون الصك إلكترونيًا، أن يكون جميع الأطراف )البائع والمشتري) سعوديي الجنسية، أن تكون ارقام القطع المذكورة في الصك واقعة في مخططات معتمدة من وزارة الشؤون البلدية و القروية، أن يشمل انتقال الملكية كامل الصك.

Time واتساب
وزارة العدل
ناجز
إفراغ العقار إلكترونيًا

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي في ذي الحركات شكلها تطبق مقاله محسنني ضيف مقبحني مضيف
جااااكم
مدري ليش التصيد على بني مالك ؟! مسببن تحسس للناقص من الرجال الله المستعان
احمد ابو سامي
هههههههههههههههههه 🤣 🤣 🤣 🤣. اذا الخبر صحيح المفروض الاداره بختفون عن الاعلام. ولاعاد نسمع لهم حسن. يعني اهم شي لاعب اجنبي حتى لو كان سباك. والله امر معيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
امحق سبب

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