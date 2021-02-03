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شاهد.. عدد كبير من المواطنين يحضرون مناسبة دعاهم  فيها مسن 

Time منذ 4 ساعات
Views 3638
شاهد.. عدد كبير من المواطنين يحضرون مناسبة دعاهم  فيها مسن 

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو، حضور عدد ضخم من المواطنين إحدى المناسبات التي دعاهم فيها مواطن مسن، رغم من تحذير وزارة الصحة من التجمعات التي تتسبب في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وبدا في الفيديو، ترحيب المواطن المسن، الذي كان يجلس على كرسي متحرك، بعددٍ كبيرٍ من المواطنين في المناسبة التي دعاهم إليها، حيث ظهر معظم الحضور لم يرتدوا الكمامة للوقاية من الفيروس.

وجاء هذا في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد -19″، بأكثر من 200% خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لتصريحات رسمية من الصحة، التي شددت على ضرورة التباعد الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... مجرمون فاسدون .. .. عليهم من الله ما يستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي سلمه من شرهم ..
نجاة محمد
نشكر لكم التوضيح للشعب المصري الشقيق
نجاة محمد
نشكر لكم التوضيح للشعب المصري الشقيق

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