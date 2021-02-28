الأعداد السابقة للصحيفة

ردة فعل تركي آل الشيخ على وصفه بـ "بالغ الوسامة"

Time منذ 38 دقيقة
Views 1592
ردة فعل تركي آل الشيخ على وصفه بـ "بالغ الوسامة"

عادل الحربي (صدى):
تفاعل معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، بطريقة طريفة، على وصفه بأنه "بالغ الوسامة" .

ورد آل الشيخ معلقًا على صورة متداولة له، ووصفه بأنه وسيم، بقوله: " بلا نصب، شف جبهتي".

اقرأ أيضًا:

آل الشيخ يتكفل بإنتاج برنامج عن معالم الرياض

Time واتساب
ال الشيخ
الهيئة العامة للترفيه

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صدى والهلاليه حلمهم يطلع من الملكي نسو مقولته انا للآهلي والأهلي الي😜
الحكم
ونحن السعوديين نفتخر بك وبامثالك اصحاب المبادئ والقيم الشريفه والنبيله استاذ محمد مواقفك في مقارعة اعداء السعوديه محل التقدير والامتنان
e.alofi
يسلكن له الضعيف محد يدري وش مضاعفات هذا اللقاح وماذا يحتوي بداخله 😅🤷‍♂️
e.alofi
هنا فيه مشكلتين رئيسيتين: 1- الحكم غير منصف الأفضل إعدامه. 2- الخطأ إلي دائماً يحدث للفتيات وهو عندما يتعرضن لتهديد أو الخطف فهن يكونن بلا استعداد له وهذا مكمن الخطر فقد حذرت انا من سنين سحيقه أن الفتاة يفترض بل يلزم عليها أن تكون مستعدة للخطر بأي وقت وزمان لازم انها تسلح نفسها بمسدس أو بخاخ فلفل حار لدفاع عن النفس .
e.alofi
ي بياخه البنات واذواقهن يحبن الصايعين والفساق بس ولو جاها شاب يخاف الله ولكنه مبتلى بقبح الشكل كان رفضته والسبب حبها للمال والثراء الفاني 🤷‍♂️💔 بعض الأحيان اختصرها بكلمه واحده سحقاً لهن

أخر الأخبار

شاهد.. قائد سيارة متهور يعرض حياة امرأة وأطفالها للخطر بجدة
شاهد.. قائد سيارة متهور يعرض حياة امرأة وأطفالها للخطر بجدة
Time منذ دقيقتين Views 1071
فهد الروقي : تعادل أبها مع النصر منطقي والفريق قريب من الهبوط
فهد الروقي : تعادل أبها مع النصر منطقي والفريق قريب من الهبوط
Time منذ 32 دقيقة Views 414
ردة فعل تركي آل الشيخ على وصفه بـ "بالغ الوسامة"
ردة فعل تركي آل الشيخ على وصفه بـ "بالغ الوسامة"
Time منذ 38 دقيقة Views 1592
تسجيل صوتي يكشف حقيقة وفاة حورية فرغلي إثر عملية بأنفها
تسجيل صوتي يكشف حقيقة وفاة حورية فرغلي إثر عملية بأنفها
Time منذ 51 دقيقة Views 659
مدرب الأهلي يجهز مفاجأة قبل مواجهة ضمك
مدرب الأهلي يجهز مفاجأة قبل مواجهة ضمك
Time منذ ساعة Views 1745
آل الشيخ يتكفل بإنتاج برنامج عن معالم الرياض
آل الشيخ يتكفل بإنتاج برنامج عن معالم الرياض
Time منذ ساعة Views 1578
علي المرشود : عبدالله الحمدان هو المهاجم السعودي الأفضل
علي المرشود : عبدالله الحمدان هو المهاجم السعودي الأفضل
Time منذ ساعة Views 360
وليد الفراج : إذا ألغيت تقنية الفيديو هل سيتورط الحكم
وليد الفراج : إذا ألغيت تقنية الفيديو هل سيتورط الحكم
Time منذ ساعة Views 351
الحالات التحكيمية لمباراة الفتح والهلال
الحالات التحكيمية لمباراة الفتح والهلال
Time منذ ساعة Views 404
مجهول يشعل النيران في مركبة بمكة والجيران يسارعون لإطفائها
مجهول يشعل النيران في مركبة بمكة والجيران يسارعون لإطفائها
Time منذ ساعتين Views 1641