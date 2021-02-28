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ردة فعل تركي آل الشيخ على وصفه بـ "بالغ الوسامة"
منذ 38 دقيقة
1592
عادل الحربي (صدى):
تفاعل معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، بطريقة طريفة، على وصفه بأنه "بالغ الوسامة" .
ورد آل الشيخ معلقًا على صورة متداولة له، ووصفه بأنه وسيم، بقوله: " بلا نصب، شف جبهتي".
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الهيئة العامة للترفيه
أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صدى والهلاليه حلمهم يطلع من الملكي نسو مقولته انا للآهلي والأهلي الي😜
الحكم
ونحن السعوديين نفتخر بك وبامثالك اصحاب المبادئ والقيم الشريفه والنبيله استاذ محمد مواقفك في مقارعة اعداء السعوديه محل التقدير والامتنان
e.alofi
يسلكن له الضعيف محد يدري وش مضاعفات هذا اللقاح وماذا يحتوي بداخله 😅🤷♂️
e.alofi
هنا فيه مشكلتين رئيسيتين: 1- الحكم غير منصف الأفضل إعدامه. 2- الخطأ إلي دائماً يحدث للفتيات وهو عندما يتعرضن لتهديد أو الخطف فهن يكونن بلا استعداد له وهذا مكمن الخطر فقد حذرت انا من سنين سحيقه أن الفتاة يفترض بل يلزم عليها أن تكون مستعدة للخطر بأي وقت وزمان لازم انها تسلح نفسها بمسدس أو بخاخ فلفل حار لدفاع عن النفس .
e.alofi
ي بياخه البنات واذواقهن يحبن الصايعين والفساق بس ولو جاها شاب يخاف الله ولكنه مبتلى بقبح الشكل كان رفضته والسبب حبها للمال والثراء الفاني 🤷♂️💔 بعض الأحيان اختصرها بكلمه واحده سحقاً لهن
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