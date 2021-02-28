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الحرس الوطني يحدد آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد

Time منذ 7 دقائق
Views 1190
الحرس الوطني يحدد آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد

الرياض (صدى):
حددت وزارة الحرس الوطني آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 1442/ 7/ 18 هـ من خلال الرابط الآتي: هنا.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن التحديث يشمل المتقدمين السابقين للتجنيد، ولا يشمل من تم قبوله سابقًا. مشيرة إلى أن تحديث البيانات لا يعني القبول، وسيتم الفرز حسب الشواغر والمفاضلة والاحتياج.

وتابعت: "سيتم استبعاد أي مؤهل أو تخصص غير موجود في القائمة المعتمدة من وزارة الحرس الوطني للحاصلين على شهادة (بكالوريوس أو دبلوم). وفي هذه الحالة بإمكان المتقدم التحديث بشهادة الثانوية إذا رغب في ذلك".

وأشارت إلى ضرورة أن يرفق المتقدم الشهادة الأكاديمية لحاملي درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم (الصورة بصيغة JPEG ، والحجم لا يتعدى 1 ميجا)، لافتة إلى أنه عند إضافة مؤهل أكاديمي أعلى سيتم احتساب تاريخ التقديم من تاريخ التحديث الحالي.

Time واتساب
الحرس الوطني
تحديث البيانات
التجنيد

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
algernaas4
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
عبدالله الناصر / حائل
طالما انها ادانه بدون ذكر عمل ارهابي فهو تعليق لايستحق الاشاده والنشر على الاطلاق قيمة الادانه في مدلولها قوي او ضعيف

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