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سجن رجل بتهمة تسليط أشعة الليزر على مروحية

Time منذ 12 دقيقة
Views 1304
سجن رجل بتهمة تسليط أشعة الليزر على مروحية

لندن (صدى):
عاقبت محكمة بريطانية رجل بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة محاولة إسقاط مروحية وتعريض من فيها للخطر، بعد أن سلط ضوء قلم ليزر على عيني الطيار ما أصابه بالعمى المؤقت.

وادعى المتهم أنه اعتقد أن الهليكوبتر جسم فضائي غريب، وتارة أخرى قال أنه كان يحاول اصطياد أرنب، ووصفه القاضي بالأحمق.

وكانت المروحية على متنها شخصان في منطقة وست يوركشير شمال وسط إنجلترا يبحثان عن مفقود ، عندما سلط بنيامين فورت (39 عامًا) ضوء قلم الليزر على وجه الطيار من منزله بطريقة مطولة ومتعمدة مما جعله يفقد بصره، بحسب الشرطة.

ولحسن الحظ استعاد الطيار بصره بسرعة، وتمكن من الهبوط بالمروحية بأمان، مضيفة أن الشرطة تلقت بلاغ الطيار وعثرت على فورت في شقته، حيث تم القبض عليه ومصادرة قلم الليزر.

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سجن
بريطانيا
مروحية

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
algernaas4
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
عبدالله الناصر / حائل
طالما انها ادانه بدون ذكر عمل ارهابي فهو تعليق لايستحق الاشاده والنشر على الاطلاق قيمة الادانه في مدلولها قوي او ضعيف

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