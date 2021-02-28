الإطاحة بـ 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 650 ألف ريال بمكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط عدد من المقيمين، ارتكبوا جريمة سلب لمبلغ مالي كبير.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، قاموا بارتكاب جريمة سلب مبلغ مالي قدره 650 ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأضاف الغامدي أنه تم إلقاء القبض على 4 منهم في محافظة جدة و2 بمنطقة الرياض، مشيرًا إلى أنه تمت استعادة 240 ألف ريال من المبلغ المسروق، مشيرا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.