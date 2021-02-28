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الإطاحة بـ 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 650 ألف ريال بمكة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1611
الإطاحة بـ 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 650 ألف ريال بمكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط عدد من المقيمين، ارتكبوا جريمة سلب لمبلغ مالي كبير.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، قاموا بارتكاب جريمة سلب مبلغ مالي قدره 650 ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف الغامدي أنه تم إلقاء القبض على 4 منهم في محافظة جدة و2 بمنطقة الرياض، مشيرًا إلى أنه تمت استعادة 240 ألف ريال من المبلغ المسروق، مشيرا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
شرطة منطقة مكة المكرمة
جريمة سلب
المؤسسات التجارية

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
algernaas4
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐
عبدالله الناصر / حائل
طالما انها ادانه بدون ذكر عمل ارهابي فهو تعليق لايستحق الاشاده والنشر على الاطلاق قيمة الادانه في مدلولها قوي او ضعيف

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