بالفيديو.. الصليهم:" لاعبو أبها صعبوا المباراة علينا "

طلال الغامدي (صدى):
علق عبدالمجيد الصليهم، لاعب النصر، على تعادل النصر مع أبها بهدفين لكلا منهما، قائلا:" لاعبو أبها صعبوا المباراة علينا بوجودهم في منطقة الدفاع".
وأضاف عبدالمجيد الصليهم خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" الفريق يعاني من الارهاق نوعاً ما"، موضحا:" نقطة أفضل من لا شئ ".
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تعادل أمام ضيفه أبها، بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 28 نقطة في المركز التاسع