بالفيديو.. النصر ينجو من الهزيمة ويتعادل مع أبها

ماجد محمد (صدى):
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام ضيفه أبها، بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز لاعب أبها كارلوس ستراندبيرج أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 11، قبل أن يسجل سامي النجعي هدف التعادل للنصر في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 75، تمكن كارلوس ستراندبيرج من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يعود سامي النجعي مرة أخرى ويسجل هدف التعادل للنصر.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 28 نقطة في المركز التاسع.