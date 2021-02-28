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بالفيديو.. النصر ينجو من الهزيمة ويتعادل مع أبها

Time منذ 10 دقائق
Views 1186
بالفيديو.. النصر ينجو من الهزيمة ويتعادل مع أبها

ماجد محمد (صدى):
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام ضيفه أبها، بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز لاعب أبها كارلوس ستراندبيرج أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 11، قبل أن يسجل سامي النجعي هدف التعادل للنصر في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 75، تمكن كارلوس ستراندبيرج من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يعود سامي النجعي مرة أخرى ويسجل هدف التعادل للنصر.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 28 نقطة في المركز التاسع.

Time واتساب
النصر
أبها
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

Zamo
لو يعلنوا اماكن تواجد خدمة لقاح السيارات
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المملكة العربية السعودية دولة عظمى ومنافس قوي قادم لامحاله في جميع المجالات والصناعات المملكه العربيه السعوديه تتقدم تقدم قوي وجبار وهذا الشي يرعب الغرب بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية فيحاولون بشتى الطرق إيقاف هذا التقدم وهذا النمو الاقتصادي الهائل باختلاق المشاكل والنبش في اشياء وأمور انتهت منذ زمن جون بايدن اتفه رئيس عرفته الولايات المتحدة وقولوا ماقلتها
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
السعودية والكويت وشعوب الخليج بشكل عام كلنا اخوان واجزاء لاتتجزاء من بعضها وكيانا واحد وهذا شي مؤكد لذا انا لااحتاج للأستئذان علشان ادافع عن كويتي او إماراتي او بحريني وقطري وعماني فهذا واجب علي وعلى كل مواطن خليجي،، اما بالنسبه لفيما يتعلق باالتدخلات الخارجية في شئون الدول ومحاولة المساس بسيادتها فهذا شيء مرفوض تمامآ جون بايدن يحاول يفرد عضلات لاوجود لها أساساً وصاير مثل حفار القبور ويحاول ينبش أمور وأشياء اندثرت من زمن الخواجات هذيلن ايش يبون بالضبط كل ماجاء فيهم رئيس جديد قال اروح اتفاهم مع السعودية خير وش فيه

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