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الكشف عن مدى خطورة أخذ لقاح كورونا على الأشخاص المصابين دون علمهم

Time منذ ساعة
Views 1862
الكشف عن مدى خطورة أخذ لقاح كورونا على الأشخاص المصابين دون علمهم

الرياض (صدى):
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أنه لايوجد مخاطر من أخذ اللقاح على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا دون علمهم.

وأوضح متحدث الصحة أن "من يوجد لديه ظن أو شك أو توقع أنه قد يكون أصيب بالفيروس ولكن ليس متأكد من الأعراض ولم يوجد تشخيص طبي في ذلك الحين فالأصل أنه لا يوجد لديه موانع تسجيل والوصول ما لم يكن هناك موانع أخرى للحصول على اللقاح ولا يوجد أي ارتباط بين أخذ اللقاح وهذا الأمر".

وأضاف " ومن أصيبوا بالفيروس بشكل مؤكد وتم تعافيهم فيمكن الحصول على الجرعة بعد مرور 6 أشهر لأن هذه الفترة هي فترة وجود مناعة طبيعية تكونت لديهم ، فتكون الجرعة الثانية منشطة لهذا الأمر وليست خطرة عليهم في حال الحصول عليها بعد التعافي " .

Time واتساب
وزارة الصحة
كورونا
لقاح
محمد العبدالعالي

أحدث التعليقات

Zamo
لو يعلنوا اماكن تواجد خدمة لقاح السيارات
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المملكة العربية السعودية دولة عظمى ومنافس قوي قادم لامحاله في جميع المجالات والصناعات المملكه العربيه السعوديه تتقدم تقدم قوي وجبار وهذا الشي يرعب الغرب بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية فيحاولون بشتى الطرق إيقاف هذا التقدم وهذا النمو الاقتصادي الهائل باختلاق المشاكل والنبش في اشياء وأمور انتهت منذ زمن جون بايدن اتفه رئيس عرفته الولايات المتحدة وقولوا ماقلتها
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
السعودية والكويت وشعوب الخليج بشكل عام كلنا اخوان واجزاء لاتتجزاء من بعضها وكيانا واحد وهذا شي مؤكد لذا انا لااحتاج للأستئذان علشان ادافع عن كويتي او إماراتي او بحريني وقطري وعماني فهذا واجب علي وعلى كل مواطن خليجي،، اما بالنسبه لفيما يتعلق باالتدخلات الخارجية في شئون الدول ومحاولة المساس بسيادتها فهذا شيء مرفوض تمامآ جون بايدن يحاول يفرد عضلات لاوجود لها أساساً وصاير مثل حفار القبور ويحاول ينبش أمور وأشياء اندثرت من زمن الخواجات هذيلن ايش يبون بالضبط كل ماجاء فيهم رئيس جديد قال اروح اتفاهم مع السعودية خير وش فيه

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