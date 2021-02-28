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تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في 4 مناطق
منذ ساعة
1862
1
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة تدشن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأبها.
ودعت وزارة الصحة إلى حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق صحتي.
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الصحة
فيروس كورونا
خدمة التطعيم
أحدث التعليقات
Zamo
لو يعلنوا اماكن تواجد خدمة لقاح السيارات
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المملكة العربية السعودية دولة عظمى ومنافس قوي قادم لامحاله في جميع المجالات والصناعات المملكه العربيه السعوديه تتقدم تقدم قوي وجبار وهذا الشي يرعب الغرب بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية فيحاولون بشتى الطرق إيقاف هذا التقدم وهذا النمو الاقتصادي الهائل باختلاق المشاكل والنبش في اشياء وأمور انتهت منذ زمن جون بايدن اتفه رئيس عرفته الولايات المتحدة وقولوا ماقلتها
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
السعودية والكويت وشعوب الخليج بشكل عام كلنا اخوان واجزاء لاتتجزاء من بعضها وكيانا واحد وهذا شي مؤكد لذا انا لااحتاج للأستئذان علشان ادافع عن كويتي او إماراتي او بحريني وقطري وعماني فهذا واجب علي وعلى كل مواطن خليجي،، اما بالنسبه لفيما يتعلق باالتدخلات الخارجية في شئون الدول ومحاولة المساس بسيادتها فهذا شيء مرفوض تمامآ جون بايدن يحاول يفرد عضلات لاوجود لها أساساً وصاير مثل حفار القبور ويحاول ينبش أمور وأشياء اندثرت من زمن الخواجات هذيلن ايش يبون بالضبط كل ماجاء فيهم رئيس جديد قال اروح اتفاهم مع السعودية خير وش فيه
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