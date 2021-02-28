المريسل يهاجم أمرابط بعد تعادل النصر مع أبها:" لابد أن يكون في الدكة "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي والناقد الرياضي، عبدالعزيز المريسل، على تعادل النصر مع أبها بهدفين لكلا منهما، قائلا:" يجب أن يعي هورفات، أن اللعب الجماعي الذي حدث بعد خروج أمرابط لن يحدث طالما أمرابط موجود".
وأضاف:" أمرابط يقتل اللعب الجماعي، فيما مضى كان يعوض ذلك بعرضياته التي ينجح حمدالله في ترجمتها"، لافتا:" الآن أمرابط أصبح نقطة ضعف ولابد أن يكون في الدكة".
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تعادل أمام ضيفه أبها، بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 28 نقطة في المركز التاسع