شاهد.. الدوسري يكشف عن سبب تسجيله هدفين للهلال في مباراة اليوم 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال، سالم الدوسري، على فوز فريقه على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، قائلا:" فخور اليوم بتسجيلي لهدفين بسبب الضغط من عائلتي".
وأضاف سالم الدوسري خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" الأمل لازال موجودا"، موضحا:" أهدي الهدف والأول والثاني لابنتي".
ولفت:" كنت تعبان اليوم وضغطت على نفسي، لمساعدة زملائي وبيني الثاني"، متابعا:" لا أستطيع التخلي عن الهلال رغم الظروف".
وكان فريق نادي الهلال، حقق فوزا عريضا على نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة، ويواجه الرائد الجمعة 5 مارس، بينما توقف الفتح عند 25 نقطة، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.