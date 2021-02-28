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بريجوفيتش: الاتحاد فرض أسلوبه أمام القادسية.. وأهدي الهاتريك لرئيس الاتحاد

Time منذ 9 دقائق
Views 1229
بريجوفيتش: الاتحاد فرض أسلوبه أمام القادسية.. وأهدي الهاتريك لرئيس الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أبدى الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سعادته بفوز فريقه على القادسية.

قال بريجوفيتش: " للأسف في الشوط الاول القادسية سجل من فرصة وحيدة، وسيطرنا على المباراة من الدقيقة الأولى، ولكن لم نوفق بالشوط الأول وسعيد بالفوز والثلاث نقاط، وكل اللاعبين تعاونوا معي في صناعة الفرص والعرضيات اليوم، وكان يمكننا زيادة النتيجة ".

وأضاف: " أهدي كرة الهاتريك إلى رئيس النادي أنمار الحائلي، ومعظم الأهداف حضرت عن طريق العرضيات وهو ما تحدثنا عنه سابقًا ".

وتابع: " أهدي الفوز للجماهير، التي نفتقد دعمها الكبير بالمدرجات ".

يذكر فريق الاتحاد حقق الفوز على نظيره القادسية، بنتيجة (4-1)، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الاتحاد
القادسية
الجولة 21
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ألكسندر بريجوفيتش

أحدث التعليقات

فهد
خروف ولقي واحد تهيس في كل منطقه وفندق
نجاة محمد
احسنتم و الحكم شاهد ماشفش حاجة مع انه حضر الواقعة
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكن ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافهمت شي ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته

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