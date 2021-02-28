سامي الجابر يعلق على فوز الهلال بخماسية 

نواف السالم (صدى):
علق سامي الجابر نجم الهلال السابق، على فوز الهلال على الفتح بخماسية، قائلا:" ألف مبروك يا زعماء، مبروك للمدرج الفخم هذا الفوز المقنع و النتيجة المرضية، القادم أجمل".
وكان فريق نادي الهلال، حقق فوزا عريضا على نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة، ويواجه الرائد الجمعة 5 مارس، بينما توقف الفتح عند 25 نقطة، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.