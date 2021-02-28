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سامي الجابر يعلق على فوز الهلال بخماسية 

Time منذ ساعة
Views 1881
سامي الجابر يعلق على فوز الهلال بخماسية 

نواف السالم (صدى):
علق سامي الجابر نجم الهلال السابق، على فوز الهلال على الفتح بخماسية، قائلا:" ألف مبروك يا زعماء، مبروك للمدرج الفخم هذا الفوز المقنع و النتيجة المرضية، القادم أجمل".

وكان فريق نادي الهلال، حقق فوزا عريضا على نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير  محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة، ويواجه الرائد الجمعة 5 مارس، بينما توقف الفتح عند 25 نقطة، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.

Time واتساب
الهلال
الفتح
سامي الجابر

أحدث التعليقات

Zamo
لو يعلنوا اماكن تواجد خدمة لقاح السيارات
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المملكة العربية السعودية دولة عظمى ومنافس قوي قادم لامحاله في جميع المجالات والصناعات المملكه العربيه السعوديه تتقدم تقدم قوي وجبار وهذا الشي يرعب الغرب بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية فيحاولون بشتى الطرق إيقاف هذا التقدم وهذا النمو الاقتصادي الهائل باختلاق المشاكل والنبش في اشياء وأمور انتهت منذ زمن جون بايدن اتفه رئيس عرفته الولايات المتحدة وقولوا ماقلتها
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
السعودية والكويت وشعوب الخليج بشكل عام كلنا اخوان واجزاء لاتتجزاء من بعضها وكيانا واحد وهذا شي مؤكد لذا انا لااحتاج للأستئذان علشان ادافع عن كويتي او إماراتي او بحريني وقطري وعماني فهذا واجب علي وعلى كل مواطن خليجي،، اما بالنسبه لفيما يتعلق باالتدخلات الخارجية في شئون الدول ومحاولة المساس بسيادتها فهذا شيء مرفوض تمامآ جون بايدن يحاول يفرد عضلات لاوجود لها أساساً وصاير مثل حفار القبور ويحاول ينبش أمور وأشياء اندثرت من زمن الخواجات هذيلن ايش يبون بالضبط كل ماجاء فيهم رئيس جديد قال اروح اتفاهم مع السعودية خير وش فيه

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