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شاهد.. تعليق غوميز على فوز الهلال على الفتح  بخماسية 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1411
شاهد.. تعليق غوميز على فوز الهلال على الفتح  بخماسية 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال، بافيتيمبي غوميز، على فوز فريقه على الفتح بخماسية، قائلا:"انتصار مهم اليوم بعد الخسارة في المباراة الماضية".

وأضاف بافيتيمبي غوميز، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" يجب أن نكون دائماً موجودين عندما نرتدي شعار ‎الهلال للدفاع عنه وتمثيل ذلك بأفضل الطرق دون البحث عن أعذار".

وتابع:" المفروض ألا يكون في الهلال تذبذب وعدم توازن من ناحية النتائج"، لافتا:" سعادتي هي تصدر الهلال، وهدفي الإنجاز الجماعي".

وكان فريق نادي الهلال، حقق فوزا عريضا على نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير  محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة، ويواجه الرائد الجمعة 5 مارس، بينما توقف الفتح عند 25 نقطة، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.

Time واتساب
الهلال
الفتح
غوميز

أحدث التعليقات

فهد
خروف ولقي واحد تهيس في كل منطقه وفندق
نجاة محمد
احسنتم و الحكم شاهد ماشفش حاجة مع انه حضر الواقعة
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكن ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافهمت شي ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته

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