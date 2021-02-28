بالفيديو.. هوساوي: تعاهدنا على مسح الصورة السلبية لـ الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
علق عمر هوساوي لاعب الاتحاد على فوز فريقه برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع ال 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال هوساوي أن " الاتحاد قدم مباراة جيدة , فهو فريق كبير ، وكل العناصر الموجودة مكملة لبعضها".
وأضاف "الفريق تعاهد على مسح الصورة السلبية التي ظهر بها في مباراة الفيصلي" مشيرا إلى أنهم قاموا بترتيب أمورهم .
وعن غياب أحمد حجازي عن المشاركة أمام القادسية قال هوساوي " البديل في الاتحاد جاهز دائمًا".
يذكر أن نادي الاتحاد قد حقق انتصارا كبيرا أمام القادسية برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع ال 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.