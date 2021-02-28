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بالفيديو.. هوساوي: تعاهدنا على مسح الصورة السلبية لـ الاتحاد

Time منذ 33 دقيقة
Views 1383
بالفيديو.. هوساوي: تعاهدنا على مسح الصورة السلبية لـ الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
علق ‏عمر هوساوي لاعب ‎الاتحاد على فوز فريقه برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع ال 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال هوساوي أن " الاتحاد قدم مباراة جيدة , فهو فريق كبير ، وكل العناصر الموجودة مكملة لبعضها".

وأضاف "الفريق تعاهد على مسح الصورة السلبية التي ظهر بها في مباراة الفيصلي" مشيرا إلى أنهم قاموا بترتيب أمورهم .

وعن غياب أحمد حجازي عن المشاركة أمام القادسية قال هوساوي " البديل في الاتحاد جاهز دائمًا".

يذكر أن نادي الاتحاد قد حقق انتصارا كبيرا أمام القادسية برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع ال 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الاتحاد
القادسية
عمر هوساوي

أحدث التعليقات

فهد
خروف ولقي واحد تهيس في كل منطقه وفندق
نجاة محمد
احسنتم و الحكم شاهد ماشفش حاجة مع انه حضر الواقعة
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكن ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافهمت شي ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته

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