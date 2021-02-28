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مصر تُكرّم طبيبة سعودية مبتعثة لمشاركتها في بحث عن تقوية المناعة ضد " كورونا "

Time منذ ساعة
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مصر تُكرّم طبيبة سعودية مبتعثة لمشاركتها في بحث عن تقوية المناعة ضد " كورونا "

القاهرة (صدى):
كرّمت وزارة التعليم العالي المصرية -ممثلة في إدارة الوافدين- الطبيبة السعودية المبتعثة هتاف عبدالهادي عطا جابر بعد مشاركتها في بحث طبي عالمي حول تأثير مادة " اللاكتيت والكمية التي تفرزها عضلات جسم الإنسان " التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعملت الطبيبة السعودية مع فريق بحثي مدة 6 أشهر متواصلة على هذا البحث الذي نال إشادة منظمة الصحة العالمية وعدد من المواقع الطبية العالمية، وتم نشره على موقع المنظمات الدولية المهتمة بالمجال الصحي، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

ووجّهت الطبيبة السعودية هتاف جابر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" الشكر للقيادة الرشيدة ، ولوزارة التعليم على ما يقدمونه من دعم للطالب السعودي خارج وداخل المملكة، مضيفة أن الملحقية الثقافية بالقاهرة لم تألُ جهدًا في تسهيل الإجراءات التي ساعدتها للنجاح في هذا البحث، إضافة إلى أستاذ طب قلب الأطفال بالقصر العيني الدكتور أنطوان فخري عبدالمسيح.

وقالت الطبيبة السعودية: إن فكرة البحث الأساسية بدأت حول أثر الرياضة ودورها في تعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا المستجد ثم تخصصت في فكرة تقليل مادة "اللاكتيت " لدى مرضى الفيروس من ممارسي الرياضة وتأثير هذه المادة على الجهاز المناعي وتقويته ضد (كوفيد-19).

من جانبها نوّهت مدير إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية الدكتورة رشا كمال بأهمية ما قدّمته الطبيبة السعودية من مشاركة بحثية لقيت اهتمامًا كبيرًا من منظمة الصحة العالمية، ووصفت ذلك أنه بمثابة شهادة كبيرة على التفوق العلمي في المملكة ومصر.

Time واتساب
كورونا
طبيبة سعودية
وزارة التعليم العالي المصرية

أحدث التعليقات

Zamo
لو يعلنوا اماكن تواجد خدمة لقاح السيارات
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المملكة العربية السعودية دولة عظمى ومنافس قوي قادم لامحاله في جميع المجالات والصناعات المملكه العربيه السعوديه تتقدم تقدم قوي وجبار وهذا الشي يرعب الغرب بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية فيحاولون بشتى الطرق إيقاف هذا التقدم وهذا النمو الاقتصادي الهائل باختلاق المشاكل والنبش في اشياء وأمور انتهت منذ زمن جون بايدن اتفه رئيس عرفته الولايات المتحدة وقولوا ماقلتها
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
ابو محمد 😎 ✍️
كفو .. .. زنعم الرجال حكام الخليج ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
السعودية والكويت وشعوب الخليج بشكل عام كلنا اخوان واجزاء لاتتجزاء من بعضها وكيانا واحد وهذا شي مؤكد لذا انا لااحتاج للأستئذان علشان ادافع عن كويتي او إماراتي او بحريني وقطري وعماني فهذا واجب علي وعلى كل مواطن خليجي،، اما بالنسبه لفيما يتعلق باالتدخلات الخارجية في شئون الدول ومحاولة المساس بسيادتها فهذا شيء مرفوض تمامآ جون بايدن يحاول يفرد عضلات لاوجود لها أساساً وصاير مثل حفار القبور ويحاول ينبش أمور وأشياء اندثرت من زمن الخواجات هذيلن ايش يبون بالضبط كل ماجاء فيهم رئيس جديد قال اروح اتفاهم مع السعودية خير وش فيه

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