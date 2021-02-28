بالفيديو.. الهلال يستعيد توازنه ويدك الفتح بخماسية

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق نادي الهلال، فوزا عريضا على نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول للهلال اللاعب أندريه كاريو في الدقيقة 23، وأحرز اللاعب بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 26، ونجح اللاعب لوسيانو فييتو في تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 40، وسجل الهدف الرابع والخامس للهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقتين 72، 84.
وتمكن لاعب الفتح عمار الدحيم من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني للفتح اللاعب كريستيان كويفا في الدقيقة 81.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة، ويواجه الرائد الجمعة 5 مارس، بينما توقف الفتح عند 25 نقطة، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.