الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الهلال يستعيد توازنه ويدك الفتح بخماسية

Time منذ 57 دقيقة
Views 1706
بالفيديو.. الهلال يستعيد توازنه ويدك الفتح بخماسية

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق نادي الهلال، فوزا عريضا على نظيره الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير  محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول للهلال اللاعب أندريه كاريو في الدقيقة 23، وأحرز اللاعب بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 26، ونجح اللاعب لوسيانو فييتو في تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 40، وسجل الهدف الرابع والخامس للهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقتين 72، 84.

وتمكن لاعب الفتح عمار الدحيم من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني للفتح اللاعب كريستيان كويفا في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة، ويواجه الرائد الجمعة 5 مارس، بينما توقف الفتح عند 25 نقطة، ويلاقي أبها في اليوم ذاته.

Time واتساب
الهلال
الفتح
سالم الدوسري
دوري المحترفين
الجولة 21

أحدث التعليقات

فهد
خروف ولقي واحد تهيس في كل منطقه وفندق
نجاة محمد
احسنتم و الحكم شاهد ماشفش حاجة مع انه حضر الواقعة
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكن ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافهمت شي ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته

أخر الأخبار

"لتبقى" توضح طريقة تُقلل من استهلاك وقود المركبة
"لتبقى" توضح طريقة تُقلل من استهلاك وقود المركبة
Time منذ دقيقة Views 1036
لجين عمران تحتفل مع ابنة شقيقها
لجين عمران تحتفل مع ابنة شقيقها
Time منذ 3 دقائق Views 138
هدف بطريقة عالمية
هدف بطريقة عالمية
Time منذ 3 دقائق Views 167
لحظة مؤلمة لسيدة بعد سقوط بوابة
لحظة مؤلمة لسيدة بعد سقوط بوابة
Time منذ 4 دقائق Views 146
بريجوفيتش: الاتحاد فرض أسلوبه أمام القادسية.. وأهدي الهاتريك لرئيس الاتحاد
بريجوفيتش: الاتحاد فرض أسلوبه أمام القادسية.. وأهدي الهاتريك لرئيس الاتحاد
Time منذ 8 دقائق Views 1224
شاهد.. تعليق غوميز على فوز الهلال على الفتح  بخماسية 
شاهد.. تعليق غوميز على فوز الهلال على الفتح  بخماسية 
Time منذ 23 دقيقة Views 1401
بالفيديو.. هوساوي: تعاهدنا على مسح الصورة السلبية لـ الاتحاد
بالفيديو.. هوساوي: تعاهدنا على مسح الصورة السلبية لـ الاتحاد
Time منذ 33 دقيقة Views 1378
ممثلة عراقية : التحرش عندنا أكثر من امريكا
ممثلة عراقية : التحرش عندنا أكثر من امريكا
Time منذ 49 دقيقة Views 517
مسن وعلاج غريب لفتاة
مسن وعلاج غريب لفتاة
Time منذ 50 دقيقة Views 456
النساء وقيادة الدراجات النارية
النساء وقيادة الدراجات النارية
Time منذ 51 دقيقة Views 339