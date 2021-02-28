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إنتر يحافظ على الصدارة بعد فوزه على جنوى بثلاثية

Time منذ ساعة
Views 1517
إنتر يحافظ على الصدارة بعد فوزه على جنوى بثلاثية

وكالات (صدى):
حقق فريق إنتر ميلان فوزًا ثميناً ومستحقاً 3-0، على ضيفه جنوى، الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإيطالي.

وأحرز النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لإنتر في الدقيقة الأولى، كما أحرز هدفه الثامن عشر في البطولة هذا الموسم، وأضاف ماتيو دارميان الهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يحل ضيفاً على روما في وقت لاحق، الأحد في المرحلة ذاتها، في المقابل تجمد رصيد جنوى، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ 6 يناير الماضي، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

Time واتساب
الدوري الإيطالي
إنتر
جنوى

أحدث التعليقات

فهد
خروف ولقي واحد تهيس في كل منطقه وفندق
نجاة محمد
احسنتم و الحكم شاهد ماشفش حاجة مع انه حضر الواقعة
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكن ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافهمت شي ..
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته

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