إنتر يحافظ على الصدارة بعد فوزه على جنوى بثلاثية

وكالات (صدى):
حقق فريق إنتر ميلان فوزًا ثميناً ومستحقاً 3-0، على ضيفه جنوى، الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإيطالي.
وأحرز النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لإنتر في الدقيقة الأولى، كما أحرز هدفه الثامن عشر في البطولة هذا الموسم، وأضاف ماتيو دارميان الهدف الثاني في الدقيقة 69، ثم سجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 79.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يحل ضيفاً على روما في وقت لاحق، الأحد في المرحلة ذاتها، في المقابل تجمد رصيد جنوى، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ 6 يناير الماضي، عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.