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إعلامي كويتي: أفتخر بأني أدافع عن المملكة وأثق في قياداتها الحكيمة

Time منذ 49 دقيقة
Views 2136
إعلامي كويتي: أفتخر بأني أدافع عن المملكة وأثق في قياداتها الحكيمة

سعيد العجل (صدى):
عبر الإعلامي الكويتي محمد احمد الملا عن حبه للمملكة وقادتها, مؤكدا رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وقال الملا "‏أنا كويتي و اليوم ‎انا سعودي وأفتخر بأني ادافع عن هذا الوطن العظيم، وكلي ثقة وإيمان في قيادته الحكيمة",وأرفق التغريدة بهاشتاق "‎كلنا محمد بن سلمان ‎"

يجدر الإشارة إلى أن بيان المملكة بشأن ما ورد في تقرير أميركي من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة حول مقتل المواطن جمال خاشقجي، بتأييد عربي وإسلامي وشعبي واسع، حيث أكدت دول خليجية وعربية ومنظمات إسلامية ودولية رفضها القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، مؤكدة دور الرياض المحوري والمهمّ في إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

Time واتساب
المملكة
اعلامي كويتي
محمد أحمد الملا

أحدث التعليقات

كجمغلو
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ... اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
YAHYA
حسبكم الله ونعم الوكيل المال السائب عرضه للسرق حوش دجاجك عن الكلاب الشكوى لله تصرف مثل هذا يدعك تفكر وتستنكر من مثل هذه الأفعال إلى درجة يعجز فيها العاقل عن تمييز من هم الكلاب؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
sma_abha
درينا لكن ما سمعنا رايكم في التقرير الامريكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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