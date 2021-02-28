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تعليق سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض على الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة

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تعليق سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض على الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة

الرياض (صدى):
أدان سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض، باتريك سيمونت، الهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة.

‏وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالرياض، أن الهجمات الحوثية تقوض الاستقرار ويجب وقفها.

وكان التحالف العربي، أعلن  مساء اليوم السبت، عن  اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه الرياض جوازات وخميس مشيط

يذكر أن القوات الجوية السعودية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل  اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

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الرياض
المملكة
الهجمات الحوثية
سفير الاتحاد الأوروبي

أحدث التعليقات

كجمغلو
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ... اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
YAHYA
حسبكم الله ونعم الوكيل المال السائب عرضه للسرق حوش دجاجك عن الكلاب الشكوى لله تصرف مثل هذا يدعك تفكر وتستنكر من مثل هذه الأفعال إلى درجة يعجز فيها العاقل عن تمييز من هم الكلاب؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
sma_abha
درينا لكن ما سمعنا رايكم في التقرير الامريكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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