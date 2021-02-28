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الرائد يقسو على العين برباعية

Time منذ 6 دقائق
Views 1136
الرائد يقسو على العين برباعية

طلال الغامدي (صدى):
انتزع فريق الكرة بنادي الرائد فوزًا ثمينًا من نظيره العين بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز عبد الله المقرن ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 17 و53 و62، ثم سجل اللاعب روني فيرناندز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

 

وبهذه النتيحة، رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة، ويواجه الهلال الجمعة 5 مارس، بينما توقف العين عند النقطة 15، ويلاقي الفيصلي في اليوم ذاته.

Time واتساب
العين
الدوري
الرائد
الجولة 21

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا الحق والواجب للاخوان على الاخوان .. .. المثل قال // تدمع العين من لمس الخشم ..
زاير
اشارة الي افلاس جميع المواقع المذكوره .
ابو يزن
المفروض شطب زمان البلطجة راحت لو لجنة المجاملات طبقة القانون ولكن مادام لجنه لاحول له ولا قوه تدار من خارج الملعب ولكن لكل شي نهايه
ابو وليد
والاربعه اللي شقت الخرقه لايمكن لاي قرار الغائها
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا

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