الرائد يقسو على العين برباعية

طلال الغامدي (صدى):
انتزع فريق الكرة بنادي الرائد فوزًا ثمينًا من نظيره العين بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز عبد الله المقرن ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 17 و53 و62، ثم سجل اللاعب روني فيرناندز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
وبهذه النتيحة، رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة، ويواجه الهلال الجمعة 5 مارس، بينما توقف العين عند النقطة 15، ويلاقي الفيصلي في اليوم ذاته.