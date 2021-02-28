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أول تحرك من بلدية عنيزة تجاه مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها

Time منذ ساعة
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أول تحرك من بلدية عنيزة تجاه مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها

الرياض (صدى):
قالت بلدية محافظة عنيزة أنها أقامت دعاوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي تويتر بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

وقالت بلدية عنيزة، اليوم الأحد، أنها شرعت –ممثلةً في الإدارة القانونية– في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال بعض المغردين المسيئين لها بتغريدات تحمل إساءات للجهاز ومنسوبيه، من خلال الاتهامات المباشرة والمبطنة، والاتهام بالتقصير المتعمد، والتمييز في الخدمات بين أحياء دون أخرى وفقًا للتكتل السكاني لفئات المجتمع.

وأكدت بأن البلدية ترحب بالنقد الهادف البناء، من خلال قنوات التواصل الرسمية، بعيدًا عن محاولة التأليب وإثارة الرأي العام.

Time واتساب
محافظة عنيزة

أحدث التعليقات

كجمغلو
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ... اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
YAHYA
حسبكم الله ونعم الوكيل المال السائب عرضه للسرق حوش دجاجك عن الكلاب الشكوى لله تصرف مثل هذا يدعك تفكر وتستنكر من مثل هذه الأفعال إلى درجة يعجز فيها العاقل عن تمييز من هم الكلاب؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
sma_abha
درينا لكن ما سمعنا رايكم في التقرير الامريكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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