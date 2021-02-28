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شاهد.. صاحب المنزل المتضرر من شظايا الصاروخ الحوثي بالرياض يروي تفاصيل الواقعة 

Time منذ ساعة
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شاهد.. صاحب المنزل المتضرر من شظايا الصاروخ الحوثي بالرياض يروي تفاصيل الواقعة 

الرياض (صدى):
كشف المقيم البحريني محمد فهيم، صاحب المنزل المتضرر من شظايا الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على الرياض مساء يوم أمس السبت، عن تفاصيل الواقعة.

وقال محمد فهيم خلال حواره مع قناة الإخبارية، إن الصاروخ سقط في مجلس البيت، مبينا أن أسرته لم تكن متواجدة في المجلس حين سقوط الصاروخ، مضيفا أنهم سمعوا صوت قوي في المنزل، وعندما تحققوا منه اكتشفوا وجود حفرة في سقف منزلهم، نتجت عن شظايا صاروخ حوثي.

وأبدى صاحب المنزل، استيائه من الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة.

وكانت القوات الجوية السعودية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل  اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

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الرياض
الحوثيين
الصاروخ الباليستي
محمد فهيم
المقيم البحريني

أحدث التعليقات

كجمغلو
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ... اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
YAHYA
حسبكم الله ونعم الوكيل المال السائب عرضه للسرق حوش دجاجك عن الكلاب الشكوى لله تصرف مثل هذا يدعك تفكر وتستنكر من مثل هذه الأفعال إلى درجة يعجز فيها العاقل عن تمييز من هم الكلاب؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
sma_abha
درينا لكن ما سمعنا رايكم في التقرير الامريكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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