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تصريحات السومة المثيرة تنذر بقرب رحيله عن الأهلي

Time منذ ساعة
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تصريحات السومة المثيرة تنذر بقرب رحيله عن الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
يواجه المهاجم السوري عمر السومة أزمة جديدة داخل الأهلي وأعادت فتح ملف رحيل اللاعب من جديد، وذلك بسبب التصريحات التى أدلى بها عقب خسارة الأهلي من الشباب بثلاثية نظيفة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفجّرت التصريحات المثيرة بركان الغضب بين السومة ومحمد العويس والإدارة الأهلاوية حيث قال الثنائي أن الأهلي لم يُقدم "مهر الدوري" ولا يستطيع المنافسة على اللقب.

و قالت تقارير صحفية أن الأزمة أعادت فكرة الرحيل من جديد أمام المهاجم السوري رغم أن الأخير جدد عقده مع الأهلي منذ أسابيع ليستمر حتى عام 2024 لكن الأزمات المُتتالية للمهاجم السوري مع إدارة النادي وأخرها أزمة "مهر الدوري" قد تُعجّل برحيله عن الأهلي قبل أن يكمل عقده مع النادي.

وأضافت التقارير أن الأوضاع متقبلة للغاية في البيت الأهلاوي وهناك أنباء عن إمكانية رحيل عبد الأله مؤمنة وأنباء أخرى عن رحيل بعض لاعبي الفريق بل أن الصربي ميلوفيتش المدير الفني قد يرحل لذا بات الحديث عن إمكانية رحيل السومة مطروحاً بقوة.

Time واتساب
الأهلي
عمر السومة
محمد العويس

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا الحق والواجب للاخوان على الاخوان .. .. المثل قال // تدمع العين من لمس الخشم ..
زاير
اشارة الي افلاس جميع المواقع المذكوره .
ابو يزن
المفروض شطب زمان البلطجة راحت لو لجنة المجاملات طبقة القانون ولكن مادام لجنه لاحول له ولا قوه تدار من خارج الملعب ولكن لكل شي نهايه
ابو وليد
والاربعه اللي شقت الخرقه لايمكن لاي قرار الغائها
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا

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