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شركة الخدمات الأرضية توفر وظائف شاغرة بالرياض والدمام والمدينة

Time منذ ساعة
Views 1514
شركة الخدمات الأرضية توفر وظائف شاغرة بالرياض والدمام والمدينة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف هندسية شاغرة بالرياض والدمام والمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي مسؤول أول خدمات المرافق في الرياض، الدمام، المدينة المنورة، وإشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأشارت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/07/16هـ الموافق 2021/02/28م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مضيفة أنه يمكن التقديم عن طريق الرابط من هنا.

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الرياض
المدينة المنورة
شركة الخدمات الأرضية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا الحق والواجب للاخوان على الاخوان .. .. المثل قال // تدمع العين من لمس الخشم ..
زاير
اشارة الي افلاس جميع المواقع المذكوره .
ابو يزن
المفروض شطب زمان البلطجة راحت لو لجنة المجاملات طبقة القانون ولكن مادام لجنه لاحول له ولا قوه تدار من خارج الملعب ولكن لكل شي نهايه
ابو وليد
والاربعه اللي شقت الخرقه لايمكن لاي قرار الغائها
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا

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