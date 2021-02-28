شركة الخدمات الأرضية توفر وظائف شاغرة بالرياض والدمام والمدينة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف هندسية شاغرة بالرياض والدمام والمدينة المنورة.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي مسؤول أول خدمات المرافق في الرياض، الدمام، المدينة المنورة، وإشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
وأشارت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/07/16هـ الموافق 2021/02/28م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مضيفة أنه يمكن التقديم عن طريق الرابط من هنا.