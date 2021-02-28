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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 58 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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مكة المكرمة
الخليج العربي
الطقس
الرياح السطحية
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا الحق والواجب للاخوان على الاخوان .. .. المثل قال // تدمع العين من لمس الخشم ..
زاير
اشارة الي افلاس جميع المواقع المذكوره .
ابو يزن
المفروض شطب زمان البلطجة راحت لو لجنة المجاملات طبقة القانون ولكن مادام لجنه لاحول له ولا قوه تدار من خارج الملعب ولكن لكل شي نهايه
ابو وليد
والاربعه اللي شقت الخرقه لايمكن لاي قرار الغائها
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا

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