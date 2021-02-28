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بالفيديو.. التحالف يكشف تفاصيل حول موقع إطلاق صواريخ الحوثي الباليستية على المملكة 

Time منذ 53 دقيقة
Views 1875
بالفيديو.. التحالف يكشف تفاصيل حول موقع إطلاق صواريخ الحوثي الباليستية على المملكة 

فهمي محمد (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.

وأشار تركي المالكي، خلال تصريحات على قناة "الإخبارية":" مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية".

ولفت إلى أن هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، موضحا أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأثنى على كفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، واعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

Time واتساب
الحوثيين
التحالف العربي
مطار صنعاء
الصواريخ الباليستية
تركي المالكي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا الحق والواجب للاخوان على الاخوان .. .. المثل قال // تدمع العين من لمس الخشم ..
زاير
اشارة الي افلاس جميع المواقع المذكوره .
ابو يزن
المفروض شطب زمان البلطجة راحت لو لجنة المجاملات طبقة القانون ولكن مادام لجنه لاحول له ولا قوه تدار من خارج الملعب ولكن لكل شي نهايه
ابو وليد
والاربعه اللي شقت الخرقه لايمكن لاي قرار الغائها
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا

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