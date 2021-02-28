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بالفيديو.. متحدث الصحة: منحنيات الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبا

Time منذ 18 دقيقة
Views 1262
بالفيديو.. متحدث الصحة: منحنيات الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبا

الرياض (صدى):
‏أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي، أن منحنيات الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبا، مؤكدا أنه يتم مراقبة هذه الحالات باستمرار لكي تتجه إلى الاتجاهات الإيجابية.

وقال العبدالعالي أن الوصول إلى هذه النتائج مرتبط ومشروط بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وعلق متحدث الصحة على الجدل المثار بشأن الجرعة الثانية من نفس اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا أن الأبحاث لم تصل إلى إمكانية تأكيد إعطاء جرعة ثانية من لقاح كورونا مختلفة عن نوع اللقاح في الجرعة الأولى.

وأكد أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، داعياُ الجميع إلى التسجيل لأخذ اللقاحات فهي السلاح الأقوى في مواجهة الجائحة، مشيرا إلى أنه تم إعطاء 780.667 جرعة من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

Time واتساب
الصحة
فيروس كورونا
متحدث الصحة
لقاحات كورونا

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
عبدالله الناصر / حائل
السويكت غرد بما يراه مناسبا حيال القضيه وتبعاتها وبعد ذلك اتخذ قرار اخر على البلطان اشد قسوة لذلك فتغريدة الدكتور كانت واقعيه وفي مكانها بعد ان غيرت التوجهات والتوجيهات واتخذ من خلالها القرار الذي يستحقه البلطان بهذا القرار يكون السويكت ادلى بمرئياته التي اخذت بعين الاعتبار والحسبان تبقى لحسين عبدالغني تقديم شكوى على البلطان وسائقه الخاص فالبلطان الجميع سمع هذيانه وانفلات قاذوراته وهو يقول نحن في المملكه ولايجب لحسين عبدالغني ان يقول مثل هذا الكلام العنصري بينما البلطان يكذب ويتجنى دون دليل كذلك سائقه المدرعم خلفه ينطق باشياء تستحق العقوبه القاسيه مجريات الاحداث توحي بان البلطان متوتر وغير حكيم اين اعضاء شرف النادي عن هذا الرئيس الذي استوحى اسلوبه الباطل من الازقه يجب ان يوضع حدا حاسما لهذا البلطان الباطل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى
e.alofi
هذا الوطن احلى مافيه نعمة الأمن والأمان فقط اما غيره لا
عبدالله الناصر / حائل
الاعلام الغربي يقر ويعترف بانه حاول بشتى السبل والوسائل من محاولة النيل وتفكيك الاستثناء الثنائي الصامد الذي لايمكن له ان يتجزا بين محمد بن سلمان وشعبيته الطاغيه التي لاتقهر وبذلك فشلوا وخسروا الشعب هو الرهان تقرير المخابرات الامريكيه لايمكن ان يقارن بالاعلام الغربي المسعور الذي طال المملكه وخسر ويعترف بذلك تاريخ المخابرات الامريكيه مسيس وبشع والدلائل قاطعه اكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقيه يتذكرها الجميع وفي النهاية تدمير العراق وتشتيت شعبه وتسليمه على طبق من فضه لزمرة الملالي ومتزقته وميليشياته الارهابيه

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