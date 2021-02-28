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6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 

Time منذ 11 دقيقة
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6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 

الرياض (صدى):
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، عن بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.

وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى 23 أغسطس القادم يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتشمل مزايا تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الآتي: استمرار النشاط التجاري، الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر ومايترتب عليها، الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، نظامية التصرف بالأموال التجارية، الاستقرار والتوسع في النشاط.

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مخالفين
مزايا
مكافحة التستر

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
عبدالله الناصر / حائل
السويكت غرد بما يراه مناسبا حيال القضيه وتبعاتها وبعد ذلك اتخذ قرار اخر على البلطان اشد قسوة لذلك فتغريدة الدكتور كانت واقعيه وفي مكانها بعد ان غيرت التوجهات والتوجيهات واتخذ من خلالها القرار الذي يستحقه البلطان بهذا القرار يكون السويكت ادلى بمرئياته التي اخذت بعين الاعتبار والحسبان تبقى لحسين عبدالغني تقديم شكوى على البلطان وسائقه الخاص فالبلطان الجميع سمع هذيانه وانفلات قاذوراته وهو يقول نحن في المملكه ولايجب لحسين عبدالغني ان يقول مثل هذا الكلام العنصري بينما البلطان يكذب ويتجنى دون دليل كذلك سائقه المدرعم خلفه ينطق باشياء تستحق العقوبه القاسيه مجريات الاحداث توحي بان البلطان متوتر وغير حكيم اين اعضاء شرف النادي عن هذا الرئيس الذي استوحى اسلوبه الباطل من الازقه يجب ان يوضع حدا حاسما لهذا البلطان الباطل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى
e.alofi
هذا الوطن احلى مافيه نعمة الأمن والأمان فقط اما غيره لا
عبدالله الناصر / حائل
الاعلام الغربي يقر ويعترف بانه حاول بشتى السبل والوسائل من محاولة النيل وتفكيك الاستثناء الثنائي الصامد الذي لايمكن له ان يتجزا بين محمد بن سلمان وشعبيته الطاغيه التي لاتقهر وبذلك فشلوا وخسروا الشعب هو الرهان تقرير المخابرات الامريكيه لايمكن ان يقارن بالاعلام الغربي المسعور الذي طال المملكه وخسر ويعترف بذلك تاريخ المخابرات الامريكيه مسيس وبشع والدلائل قاطعه اكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقيه يتذكرها الجميع وفي النهاية تدمير العراق وتشتيت شعبه وتسليمه على طبق من فضه لزمرة الملالي ومتزقته وميليشياته الارهابيه

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