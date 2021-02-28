شاهد..  تصريح من الداخلية يتعلق بالمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع 

الرياض (صدى):
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن هناك ارتباط في عدد المخالفات في المناطق التي ترتفع فيها الإصابات بكورونا.
وأضاف متحدث الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن التقييم مستمر في تطبيق الإجراءات الوقائية.
وشدد متحدث الداخلية، على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي وعدم الازدحام عند منافذ البيع، مضيفا:"تعاونوا معنا وبلغوا عن مخالفات الإجراءات الوقائية".
وأشار:" سوف تكون هناك مخالفة بحق من يخالف الإجراءات حتى وإن تلقى اللقاح"، موضحا:" مخالفة التجمعات في المناسبات تكون على من حضر ودعى لها وصاحب المنشأة ".