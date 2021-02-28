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شاهد..  تصريح من الداخلية يتعلق بالمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع 

Time منذ ساعة
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شاهد..  تصريح من الداخلية يتعلق بالمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع 

الرياض (صدى):
قال المتحدث الأمني لوزارة ‎الداخلية، إن هناك ارتباط في عدد ‎المخالفات في المناطق التي ترتفع فيها الإصابات بكورونا.

وأضاف متحدث الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن التقييم مستمر في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وشدد متحدث الداخلية، على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي وعدم الازدحام عند منافذ البيع، مضيفا:"تعاونوا معنا وبلغوا عن مخالفات الإجراءات الوقائية".

وأشار:" سوف تكون هناك مخالفة بحق من يخالف الإجراءات حتى وإن تلقى اللقاح"، موضحا:" مخالفة التجمعات في المناسبات تكون على من حضر ودعى لها وصاحب المنشأة ".

 

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المطاعم
منافذ البيع
المقاهي
متحدث وزارة الداخلية
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا الحق والواجب للاخوان على الاخوان .. .. المثل قال // تدمع العين من لمس الخشم ..
زاير
اشارة الي افلاس جميع المواقع المذكوره .
ابو يزن
المفروض شطب زمان البلطجة راحت لو لجنة المجاملات طبقة القانون ولكن مادام لجنه لاحول له ولا قوه تدار من خارج الملعب ولكن لكل شي نهايه
ابو وليد
والاربعه اللي شقت الخرقه لايمكن لاي قرار الغائها
ابو وليد
القوطي الفاظي اكثر ازعاجا

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