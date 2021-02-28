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«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 294 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 368,305 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6494 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات كورونا في المملكة بعدما سجلت 167 إصابة.

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وزارة الصحة
فيروس كورونا
التقرير اليومي

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
عبدالله الناصر / حائل
السويكت غرد بما يراه مناسبا حيال القضيه وتبعاتها وبعد ذلك اتخذ قرار اخر على البلطان اشد قسوة لذلك فتغريدة الدكتور كانت واقعيه وفي مكانها بعد ان غيرت التوجهات والتوجيهات واتخذ من خلالها القرار الذي يستحقه البلطان بهذا القرار يكون السويكت ادلى بمرئياته التي اخذت بعين الاعتبار والحسبان تبقى لحسين عبدالغني تقديم شكوى على البلطان وسائقه الخاص فالبلطان الجميع سمع هذيانه وانفلات قاذوراته وهو يقول نحن في المملكه ولايجب لحسين عبدالغني ان يقول مثل هذا الكلام العنصري بينما البلطان يكذب ويتجنى دون دليل كذلك سائقه المدرعم خلفه ينطق باشياء تستحق العقوبه القاسيه مجريات الاحداث توحي بان البلطان متوتر وغير حكيم اين اعضاء شرف النادي عن هذا الرئيس الذي استوحى اسلوبه الباطل من الازقه يجب ان يوضع حدا حاسما لهذا البلطان الباطل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى
e.alofi
هذا الوطن احلى مافيه نعمة الأمن والأمان فقط اما غيره لا
عبدالله الناصر / حائل
الاعلام الغربي يقر ويعترف بانه حاول بشتى السبل والوسائل من محاولة النيل وتفكيك الاستثناء الثنائي الصامد الذي لايمكن له ان يتجزا بين محمد بن سلمان وشعبيته الطاغيه التي لاتقهر وبذلك فشلوا وخسروا الشعب هو الرهان تقرير المخابرات الامريكيه لايمكن ان يقارن بالاعلام الغربي المسعور الذي طال المملكه وخسر ويعترف بذلك تاريخ المخابرات الامريكيه مسيس وبشع والدلائل قاطعه اكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقيه يتذكرها الجميع وفي النهاية تدمير العراق وتشتيت شعبه وتسليمه على طبق من فضه لزمرة الملالي ومتزقته وميليشياته الارهابيه

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