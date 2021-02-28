الأعداد السابقة للصحيفة

سعود الصرامي يهاجم حمد الله : قرار إبعاده أفضل الحلول

Time منذ 50 دقيقة
Views 1603
Comment 2
سعود الصرامي يهاجم حمد الله : قرار إبعاده أفضل الحلول

ماجد محمد (صدى):
أثار متحدث النصر السابق سعود الصرامي الجدل بعدما نشر تغريدة يلمح فيها لنجم النصر عبد الرازق حمد الله .

وقال سعود الصرامي دون ذكر اسم حمد الله صراحةً : أنانيته و غطرسته وصلت للشوشرة على زميلة أثناء تسديدة لكرة ثابته.. و قد كان أشد الفرحين عند أضاعتها.

وتابع على حسابه في " تويتر " : أكثر من عناصر الفريق المنافس.. فكان قرار إبعاده أفضل الحلول للحفاظ على وحدة الفريق.. قبل إبلاغه بالبحث عن ناد أخر ينضم إليه.. نجوم الفريق كانوا سعداء بقرار إبعاده .

وكان سعود الصرامي قد أكد سابقاً أنه تم استبعاد حمد الله من لقاء أبها ،وأكد المتابعون أنه يقصد حمد الله وركلة الجزاء الضائعة التي كانت بأقدام بيتروس وبعدها تم استبعداه من لقاء الهلال في الديربي .

اقرأ ايضا:

خطوة مُفاجئة من حمدالله بعد ابتعاده عن المباريات

Time واتساب
الهلال
سعود الصرامي
بيتروس
عبد الرازق حمد الله

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
عبدالله الناصر / حائل
السويكت غرد بما يراه مناسبا حيال القضيه وتبعاتها وبعد ذلك اتخذ قرار اخر على البلطان اشد قسوة لذلك فتغريدة الدكتور كانت واقعيه وفي مكانها بعد ان غيرت التوجهات والتوجيهات واتخذ من خلالها القرار الذي يستحقه البلطان بهذا القرار يكون السويكت ادلى بمرئياته التي اخذت بعين الاعتبار والحسبان تبقى لحسين عبدالغني تقديم شكوى على البلطان وسائقه الخاص فالبلطان الجميع سمع هذيانه وانفلات قاذوراته وهو يقول نحن في المملكه ولايجب لحسين عبدالغني ان يقول مثل هذا الكلام العنصري بينما البلطان يكذب ويتجنى دون دليل كذلك سائقه المدرعم خلفه ينطق باشياء تستحق العقوبه القاسيه مجريات الاحداث توحي بان البلطان متوتر وغير حكيم اين اعضاء شرف النادي عن هذا الرئيس الذي استوحى اسلوبه الباطل من الازقه يجب ان يوضع حدا حاسما لهذا البلطان الباطل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى
e.alofi
هذا الوطن احلى مافيه نعمة الأمن والأمان فقط اما غيره لا
عبدالله الناصر / حائل
الاعلام الغربي يقر ويعترف بانه حاول بشتى السبل والوسائل من محاولة النيل وتفكيك الاستثناء الثنائي الصامد الذي لايمكن له ان يتجزا بين محمد بن سلمان وشعبيته الطاغيه التي لاتقهر وبذلك فشلوا وخسروا الشعب هو الرهان تقرير المخابرات الامريكيه لايمكن ان يقارن بالاعلام الغربي المسعور الذي طال المملكه وخسر ويعترف بذلك تاريخ المخابرات الامريكيه مسيس وبشع والدلائل قاطعه اكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقيه يتذكرها الجميع وفي النهاية تدمير العراق وتشتيت شعبه وتسليمه على طبق من فضه لزمرة الملالي ومتزقته وميليشياته الارهابيه

أخر الأخبار

الصحة: لا صحة لانخفاض المناعة بعد التطعيم بلقاح ‎كورونا
الصحة: لا صحة لانخفاض المناعة بعد التطعيم بلقاح ‎كورونا
Time منذ 48 ثانية Views 1014
6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 
6 مزايا لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 
Time منذ 11 دقيقة Views 1246
بالفيديو.. متحدث الصحة: منحنيات الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبا
بالفيديو.. متحدث الصحة: منحنيات الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا تشهد تذبذبا
Time منذ 18 دقيقة Views 1255
بالفيديو..القبض على سائق متهور عرض حياة الآخرين للخطر في جدة
بالفيديو..القبض على سائق متهور عرض حياة الآخرين للخطر في جدة
Time منذ 29 دقيقة Views 1417
الله يكفي شر الحوادث
الله يكفي شر الحوادث
Time منذ 34 دقيقة Views 286
راحت عليه بسبب الاستعراض
راحت عليه بسبب الاستعراض
Time منذ 34 دقيقة Views 263
مشرد غاضب يحطم بوابة مطعم
مشرد غاضب يحطم بوابة مطعم
Time منذ 35 دقيقة Views 171
سائق شاحنة يتسبب بكارثة
سائق شاحنة يتسبب بكارثة
Time منذ 35 دقيقة Views 282
بالفيديو.. تفاصيل اللحظات التي عاشتها الأسرة صاحبة المنزل المتضرر بشظايا صاروخ الحوثي بالرياض
بالفيديو.. تفاصيل اللحظات التي عاشتها الأسرة صاحبة المنزل المتضرر بشظايا صاروخ الحوثي بالرياض
Time منذ 45 دقيقة Views 2277
سعود الصرامي يهاجم حمد الله : قرار إبعاده أفضل الحلول
سعود الصرامي يهاجم حمد الله : قرار إبعاده أفضل الحلول
Time منذ 50 دقيقة Views 1603