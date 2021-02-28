سعود الصرامي يهاجم حمد الله : قرار إبعاده أفضل الحلول

ماجد محمد (صدى):
أثار متحدث النصر السابق سعود الصرامي الجدل بعدما نشر تغريدة يلمح فيها لنجم النصر عبد الرازق حمد الله .
وقال سعود الصرامي دون ذكر اسم حمد الله صراحةً : أنانيته و غطرسته وصلت للشوشرة على زميلة أثناء تسديدة لكرة ثابته.. و قد كان أشد الفرحين عند أضاعتها.
وتابع على حسابه في " تويتر " : أكثر من عناصر الفريق المنافس.. فكان قرار إبعاده أفضل الحلول للحفاظ على وحدة الفريق.. قبل إبلاغه بالبحث عن ناد أخر ينضم إليه.. نجوم الفريق كانوا سعداء بقرار إبعاده .
وكان سعود الصرامي قد أكد سابقاً أنه تم استبعاد حمد الله من لقاء أبها ،وأكد المتابعون أنه يقصد حمد الله وركلة الجزاء الضائعة التي كانت بأقدام بيتروس وبعدها تم استبعداه من لقاء الهلال في الديربي .
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