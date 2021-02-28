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وزارة العدل تطلق خدمة "حساب المنشآت" لسرعة إنجاز الخدمات للمؤسسات والشركات

Time منذ ساعة
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وزارة العدل تطلق خدمة "حساب المنشآت" لسرعة إنجاز الخدمات للمؤسسات والشركات

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة العدل اليوم خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة ناجز Najiz.sa، في خطوة تستهدف تمكين المؤسسات والشركات والكيانات الاقتصادية من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدليّة والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة ومنها قطاع الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز عن طريق ممثل رئيسي "يحدد بحسب نوع الجهة"، ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، وتتيح له إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها.

وتضمن الخدمة للمنشآت سرعة الوصول لكل ما يتعلق بها لدى وزارة العدل، ومن ضمنها معرفة القضايا المرفوعة من قبل الجهة والقضايا التي عليها وتفاصيلها، بالإضافة إلى اطلاع ممثل الجهة على الطلبات التنفيذ المقدمة من الجهة، وكذلك طلبات التنفيذ المنفذة ضدها وتفاصيلها، وذلك في المرحلة الأولى للخدمة.

وبيّنت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتم تفعيلها آليًا بالربط مع وزارة التجارة، ويتم تفعيل الجهات الأخرى "شركة تضامنية، شركة مساهمة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، الشركات المهنية، المؤسسات الأهيلة وغيرها" باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويتم منح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليًا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وأشارت إلى أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يتم توثيق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم إشعار مفعل الحساب بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة، وسيتم لاحقًا تفعيل خدمات جديدة للمنشآت للإجراءات المتعلقة بالتوثيق.

Time واتساب
وزارة العدل
ناجز
حساب المنشآت

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
عبدالله الناصر / حائل
السويكت غرد بما يراه مناسبا حيال القضيه وتبعاتها وبعد ذلك اتخذ قرار اخر على البلطان اشد قسوة لذلك فتغريدة الدكتور كانت واقعيه وفي مكانها بعد ان غيرت التوجهات والتوجيهات واتخذ من خلالها القرار الذي يستحقه البلطان بهذا القرار يكون السويكت ادلى بمرئياته التي اخذت بعين الاعتبار والحسبان تبقى لحسين عبدالغني تقديم شكوى على البلطان وسائقه الخاص فالبلطان الجميع سمع هذيانه وانفلات قاذوراته وهو يقول نحن في المملكه ولايجب لحسين عبدالغني ان يقول مثل هذا الكلام العنصري بينما البلطان يكذب ويتجنى دون دليل كذلك سائقه المدرعم خلفه ينطق باشياء تستحق العقوبه القاسيه مجريات الاحداث توحي بان البلطان متوتر وغير حكيم اين اعضاء شرف النادي عن هذا الرئيس الذي استوحى اسلوبه الباطل من الازقه يجب ان يوضع حدا حاسما لهذا البلطان الباطل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى
e.alofi
هذا الوطن احلى مافيه نعمة الأمن والأمان فقط اما غيره لا
عبدالله الناصر / حائل
الاعلام الغربي يقر ويعترف بانه حاول بشتى السبل والوسائل من محاولة النيل وتفكيك الاستثناء الثنائي الصامد الذي لايمكن له ان يتجزا بين محمد بن سلمان وشعبيته الطاغيه التي لاتقهر وبذلك فشلوا وخسروا الشعب هو الرهان تقرير المخابرات الامريكيه لايمكن ان يقارن بالاعلام الغربي المسعور الذي طال المملكه وخسر ويعترف بذلك تاريخ المخابرات الامريكيه مسيس وبشع والدلائل قاطعه اكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقيه يتذكرها الجميع وفي النهاية تدمير العراق وتشتيت شعبه وتسليمه على طبق من فضه لزمرة الملالي ومتزقته وميليشياته الارهابيه

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