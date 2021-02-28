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"التغريدات البيضاء" في المملكة تثير جدلا على "تويتر" والتجارة تكشف السبب

Time منذ ساعة
Views 1884
"التغريدات البيضاء" في المملكة تثير جدلا على "تويتر" والتجارة تكشف السبب

الرياض (صدى):
أطلقت عدة حسابات تابعة لوزارات وجهات حكومية في المملكة تغريدات خالية من أي محتوى، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول الهدف من إطلاقها.

وكشفت وزارة التجارة عن سبب نشرها لتغريدة فاضية خلال الساعات الماضية، موضحة أن ذلك يأتي ضمن حملتها لتشجيع الجميع على تصحيح تجارتهم ومكافحة التستر التجاري.

ودعت الوزارة الجميع ببدأ صفحة بيضاء معها من خلال تصحيح تجارتهم عبر موقعها: أضغط هنا .

علما بأن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم ستنتهي في 23 أغسطس المقبل.

يذكر أن من بين الجهات الحكومية التي نشرت تغريدات بيضاء على تويتر الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

Time واتساب
تويتر
المملكة
وزارة التجارة
الهيئة العامة للزكاة والدخل
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
التغريدات الفاضية

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
عبدالله الناصر / حائل
السويكت غرد بما يراه مناسبا حيال القضيه وتبعاتها وبعد ذلك اتخذ قرار اخر على البلطان اشد قسوة لذلك فتغريدة الدكتور كانت واقعيه وفي مكانها بعد ان غيرت التوجهات والتوجيهات واتخذ من خلالها القرار الذي يستحقه البلطان بهذا القرار يكون السويكت ادلى بمرئياته التي اخذت بعين الاعتبار والحسبان تبقى لحسين عبدالغني تقديم شكوى على البلطان وسائقه الخاص فالبلطان الجميع سمع هذيانه وانفلات قاذوراته وهو يقول نحن في المملكه ولايجب لحسين عبدالغني ان يقول مثل هذا الكلام العنصري بينما البلطان يكذب ويتجنى دون دليل كذلك سائقه المدرعم خلفه ينطق باشياء تستحق العقوبه القاسيه مجريات الاحداث توحي بان البلطان متوتر وغير حكيم اين اعضاء شرف النادي عن هذا الرئيس الذي استوحى اسلوبه الباطل من الازقه يجب ان يوضع حدا حاسما لهذا البلطان الباطل بكل ماتعنيه الكلمة من معنى
e.alofi
هذا الوطن احلى مافيه نعمة الأمن والأمان فقط اما غيره لا
عبدالله الناصر / حائل
الاعلام الغربي يقر ويعترف بانه حاول بشتى السبل والوسائل من محاولة النيل وتفكيك الاستثناء الثنائي الصامد الذي لايمكن له ان يتجزا بين محمد بن سلمان وشعبيته الطاغيه التي لاتقهر وبذلك فشلوا وخسروا الشعب هو الرهان تقرير المخابرات الامريكيه لايمكن ان يقارن بالاعلام الغربي المسعور الذي طال المملكه وخسر ويعترف بذلك تاريخ المخابرات الامريكيه مسيس وبشع والدلائل قاطعه اكذوبة اسلحة الدمار الشامل العراقيه يتذكرها الجميع وفي النهاية تدمير العراق وتشتيت شعبه وتسليمه على طبق من فضه لزمرة الملالي ومتزقته وميليشياته الارهابيه

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