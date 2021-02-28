"التغريدات البيضاء" في المملكة تثير جدلا على "تويتر" والتجارة تكشف السبب

الرياض (صدى):
أطلقت عدة حسابات تابعة لوزارات وجهات حكومية في المملكة تغريدات خالية من أي محتوى، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول الهدف من إطلاقها.
وكشفت وزارة التجارة عن سبب نشرها لتغريدة فاضية خلال الساعات الماضية، موضحة أن ذلك يأتي ضمن حملتها لتشجيع الجميع على تصحيح تجارتهم ومكافحة التستر التجاري.
ودعت الوزارة الجميع ببدأ صفحة بيضاء معها من خلال تصحيح تجارتهم عبر موقعها: أضغط هنا .
علما بأن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم ستنتهي في 23 أغسطس المقبل.
يذكر أن من بين الجهات الحكومية التي نشرت تغريدات بيضاء على تويتر الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.