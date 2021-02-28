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الموقف القانوني لصفوان السويكت بعد تغريداته المثيرة ضد لجنة الإنضباط

Time منذ 27 دقيقة
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الموقف القانوني لصفوان السويكت بعد تغريداته المثيرة ضد لجنة الإنضباط

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس لجنة الإنضباط سابقاً المستشار القانوني أيمن الرفاعي الموقف القانوني لصفوان السويكت رئيس النصر بعد تغريداته ضد لجنة الإنضباط عقب صدور قرارها ضد رئيس الشباب واللاعب سيبا .

وأكد المستشار القانوني أيمن الرفاعي أن تغريدات السويكت لا تستدعي العقوبة القانونية لأنها لا تتضمن اتهام أو إساءة أو تجريح ضد شخص معين أو جهة معينة .

كما أكد أنه يحق لإدارة النصر وحسين عبد الغني تصعيد القضية للجنة الإستئناف في اتحاد الكرة .

وأشار أيمن الرفاعي أن دعوى عبد الغني تعد قضية جنائية لأنه تم التعدي على سمعته واتهامه بالعنصرية ، وفقاً لـ " الرياضية " .

وكان النصر قد أصدر بيان رفض فيه عقوبات لجنة الإنضباط ضد خالد البلطان وسيبا وأكد أنه سيصعد الأمر للنيابة العامة .

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النصر
الشباب
خالد البلطان
حسين عبد الغني
سيبا
السويكت

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
الملل
خلاص خيسامونك بس مافيهاش يعني لو تاخذي من كل واحد حتي لو كان سفري
ابراهيم العمودي
كمارا والصربي وجودهم خساره واكمال العددفقط ونتمنى بمهاجمين بمستوى جيد الاتحاد يستحق الأفضل وحجازي راح يعود افضل ان شاء الله

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