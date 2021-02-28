الموقف القانوني لصفوان السويكت بعد تغريداته المثيرة ضد لجنة الإنضباط

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس لجنة الإنضباط سابقاً المستشار القانوني أيمن الرفاعي الموقف القانوني لصفوان السويكت رئيس النصر بعد تغريداته ضد لجنة الإنضباط عقب صدور قرارها ضد رئيس الشباب واللاعب سيبا .
وأكد المستشار القانوني أيمن الرفاعي أن تغريدات السويكت لا تستدعي العقوبة القانونية لأنها لا تتضمن اتهام أو إساءة أو تجريح ضد شخص معين أو جهة معينة .
كما أكد أنه يحق لإدارة النصر وحسين عبد الغني تصعيد القضية للجنة الإستئناف في اتحاد الكرة .
وأشار أيمن الرفاعي أن دعوى عبد الغني تعد قضية جنائية لأنه تم التعدي على سمعته واتهامه بالعنصرية ، وفقاً لـ " الرياضية " .
وكان النصر قد أصدر بيان رفض فيه عقوبات لجنة الإنضباط ضد خالد البلطان وسيبا وأكد أنه سيصعد الأمر للنيابة العامة .
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