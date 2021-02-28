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بالفيديو.. أمير حائل يزور مركز لقاح كورونا "كوفيد 19" ويتلقى الجرعة الأولى

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أمير حائل يزور مركز لقاح كورونا "كوفيد 19" ويتلقى الجرعة الأولى

عارف السويدي (صدى):
زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مركز لقاح كورونا "كوفيد 19" بمنطقة حائل في كلية البنات قاعة المؤتمرات يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي المهندس عبدالله الرخيص والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بحائل الدكتور عبدالعزيز الحميضي .

واطلع سمو أمير منطقة حائل على التجهيزات الطبية والفنية للمركز وآلية استقبال المستفيدين والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، منذ تسجيلهم في تطبيق صحتي وحتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

اثر ذلك تلقى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد -19) بعد أن كان سموه قد سجل في تطبيق صحتي .

كما تلقى الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد الجرعة الأولى من اللقاح .

ونوه سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من دعم واهتمام بصحة المواطنين والمقيمين خلال الجائحة وتقديم الخدمات الطبية المجانية اللازمة للجميع على حد سواء وكذلك توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفية 19 مثنياً سموه على ماوجده من خدمات طبية متميزة في هذا المركز وفي كافة المراكز الطبية المماثلة في مناطق المملكة بدعم من القيادة ومتابعة وحرص من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووكلاء الوزارة والقائمين على الشئون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة حاثاً سموه على استمرار حفاظ الجميع على الإجراءات الإحترازية اللازمة والتعاون في ذلك وعدم التهاون والاقبال على أخذ اللقاح حرصاً على سلامتهم .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
الملل
خلاص خيسامونك بس مافيهاش يعني لو تاخذي من كل واحد حتي لو كان سفري
ابراهيم العمودي
كمارا والصربي وجودهم خساره واكمال العددفقط ونتمنى بمهاجمين بمستوى جيد الاتحاد يستحق الأفضل وحجازي راح يعود افضل ان شاء الله

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