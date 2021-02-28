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مصر تؤكد تضامنها مع المملكة ودعمها لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها

Time منذ ساعة
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مصر تؤكد تضامنها مع المملكة ودعمها لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها

القاهرة (صدى):
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن تأييد المملكة، وتضامنها معها ودعمها لكافة التدابير التي تتخذها لصون أمنها.

كما أعربت وزارة الخارجية ، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وأكدت مصر على "أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وأشارت مصر عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
الملل
خلاص خيسامونك بس مافيهاش يعني لو تاخذي من كل واحد حتي لو كان سفري
ابراهيم العمودي
كمارا والصربي وجودهم خساره واكمال العددفقط ونتمنى بمهاجمين بمستوى جيد الاتحاد يستحق الأفضل وحجازي راح يعود افضل ان شاء الله

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