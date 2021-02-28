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الأردن تقيل وزير العدل ووزير الداخلية بسبب تجمع عشاء

Time منذ ساعة
Views 2299
الأردن تقيل وزير العدل ووزير الداخلية بسبب تجمع عشاء

عمّان (صدى):
أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، عن إقالة كل من وزيرَي الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، عقب مشاركة الوزيرين في مائدة عشاء تجاوز عدد الحضور فيها الرقم المحدد بموجب أوامر الدفاع، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وهو كحد أقصى 20 شخصاً.

وأوضح وزير العدل المستقيل، بسام التلهوني، بأن دعوة العشاء التي قدّم استقالته بسببها لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها تسعة أشخاص فقط، لافتًا إلى أنه "لم يخالف أمر الدفاع لعدم وجود أكثر من تسعة أشخاص على الطاولة، التي ضمت أطباء وأساتذة جامعات" .

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية المستقيل قد شدد بنفسه العقوبات على مخالفي القرارات قبل يومين فقط من إقالته، ولوّح بعقوبات مغلظة لمن يضبط بمخالفة "أوامر الدفاع".

 

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الأردن
تجمع عشاء

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
الملل
خلاص خيسامونك بس مافيهاش يعني لو تاخذي من كل واحد حتي لو كان سفري
ابراهيم العمودي
كمارا والصربي وجودهم خساره واكمال العددفقط ونتمنى بمهاجمين بمستوى جيد الاتحاد يستحق الأفضل وحجازي راح يعود افضل ان شاء الله

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