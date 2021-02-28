الأعداد السابقة للصحيفة

استراحة غداء بأحد مواقع التنقيب عن النفط في الشرقية قبل 40 عام

Time منذ ساعة
Views 1207
استراحة غداء بأحد مواقع التنقيب عن النفط في الشرقية قبل 40 عام

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
الملل
خلاص خيسامونك بس مافيهاش يعني لو تاخذي من كل واحد حتي لو كان سفري
ابراهيم العمودي
كمارا والصربي وجودهم خساره واكمال العددفقط ونتمنى بمهاجمين بمستوى جيد الاتحاد يستحق الأفضل وحجازي راح يعود افضل ان شاء الله

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