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غياب ربيع سفياني عن مواجهة العين والرائد

Time منذ 18 دقيقة
Views 1289
غياب ربيع سفياني عن مواجهة العين والرائد

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن مهاجم فريق العين، ربيع سفياني، سيغيب عن مواجهة مساء اليوم أمام الرائد ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت التقارير، إلى أن سفياني غادر عيادة النادي بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها الأيام الماضية، ولن يشارك مع الفريق في مواجهة اليوم بسبب ضعف اللياقة، بعد تغيبه الأيام الماضية عن التدريبات.

وأوضحت أن سفياني سيخضع  للتدريبات خلال الأسبوع المقبل لزيادة المعدل اللياقي من أجل تجهيزه للجولة الـ22 والتي ستكون أمام فريق الفيصلي.

 

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العين
الرائد
ربيع سفياني
دوري المحترفين

أحدث التعليقات

صنيان
يجي منها
عابر سبيل
راح الورع
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
dfs
الحمد لله على السلامة
عابر سبيل
شكرا انا فداكم

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