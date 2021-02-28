غياب ربيع سفياني عن مواجهة العين والرائد

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن مهاجم فريق العين، ربيع سفياني، سيغيب عن مواجهة مساء اليوم أمام الرائد ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت التقارير، إلى أن سفياني غادر عيادة النادي بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها الأيام الماضية، ولن يشارك مع الفريق في مواجهة اليوم بسبب ضعف اللياقة، بعد تغيبه الأيام الماضية عن التدريبات.
وأوضحت أن سفياني سيخضع للتدريبات خلال الأسبوع المقبل لزيادة المعدل اللياقي من أجل تجهيزه للجولة الـ22 والتي ستكون أمام فريق الفيصلي.