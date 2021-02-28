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بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة مواطن بحي اليرموك بالرياض
منذ 48 دقيقة
1944
2
الرياض (صدى):
شهد حي اليرموك بالرياض فجر أمس السبت حادث سرقة سيارة مواطن بعد أن تركها في وضع التشغيل .
وأظهر مقطع فيديو كواليس الجريمة أثناء تجول السارق حول السيارة ثم قام فجأة بالركوب وفرً بها هارباً .
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سرقة سيارة
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أحدث التعليقات
صنيان
يجي منها
عابر سبيل
راح الورع
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
dfs
الحمد لله على السلامة
عابر سبيل
شكرا انا فداكم
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