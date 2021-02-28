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بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة مواطن بحي اليرموك بالرياض

Time منذ 48 دقيقة
Views 1944
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بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة مواطن بحي اليرموك بالرياض

الرياض (صدى):
شهد حي اليرموك بالرياض فجر أمس السبت حادث سرقة سيارة مواطن بعد أن تركها في وضع التشغيل .

وأظهر مقطع فيديو كواليس الجريمة أثناء تجول السارق حول السيارة ثم قام فجأة بالركوب وفرً بها هارباً .

Time واتساب
الرياض
سرقة سيارة
اليرموك

أحدث التعليقات

صنيان
يجي منها
عابر سبيل
راح الورع
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
dfs
الحمد لله على السلامة
عابر سبيل
شكرا انا فداكم

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