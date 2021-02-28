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بالفيديو.. "الخضير" يكشف ما الذي يعكسه تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد

Time منذ ساعة
Views 1765
بالفيديو.. "الخضير" يكشف ما الذي يعكسه تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد

الرياض (صدى):
أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للتشريعات القضائية، ماذا يعني منظومة التشريعات التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الدكتور عبد الهادي الخضير خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للتواصل الحكومي إن المملكة دولة فيها سلطة تنظيمية، وقضائية وتنفيذية، حيث من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز والأنظمة والتشريعات تصدر باستمرار بما يتوافق مع مستجدات العصر.

وأضاف : مثلا للإثبات ماكان في مثلا سابقًا إلا الكتابة، والآن في الإثبات عن طريق الإيميل، والجرائم ماكان في قبل 30 سنة جريمة معلوماتية مثلًا.

وتابع : اساس هذه التشريعات أنها لاتخالف الشريعة الإسلامية وأنه تأخذ بأفضل الممارسات حيث أنها ملتزمة مع اتفاقيات المملكة الدولية.

Time واتساب
ولي العهد

أحدث التعليقات

صنيان
يجي منها
عابر سبيل
راح الورع
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
dfs
الحمد لله على السلامة
عابر سبيل
شكرا انا فداكم

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