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أبرز تفضيلات المواطنين عبر يوتيوب

Time منذ ساعة
Views 1597
أبرز تفضيلات المواطنين عبر يوتيوب

عادل الحربي (صدى):
شاركت إجراءات الإغلاق ومنع التجول التي اتخذتها المملكة العام الماضي لمواجهة جائحة كورونا، في نمو استهلاك المستخدمين في المملكة لمحتوى الفيديو، خاصةً على موقع "يوتيوب".

ووصل عدد مستخدمي يوتيوب في المملكة العام الماضي 20 مليون مستخدم، وصل متوسط مشاهداتهم لمقاطع الفيديو إلى 55 دقيقة، فيما جاءت الألغاز والمغامرات في صدارة قائمة المقاطع الأكثر مشاهدة، ثم مقاطع الرياضات القتالية، خاصةً المصارعة والتي شهدت نمواً مطردًا منذ بدأت WWE في الترويج لمنافساتها في المملكة عام 2014م.

وأحرزت مقاطع الفيديو التعليمية المتعلقة بالعلوم والرياضيات ارتفاعًا في نسبة المشاهدة العام الماضي بلغ 200%، فيما شاهد أكثر من 95% من مستخدمي يوتيوب في المملكة أشكال المحتوى الذي يعلّم مهارات عملية.

وعملت الشركات العالمية، مثل "أمازون برايم" على بث الأفلام في المملكة، ومؤخراً قررت شركة “وارنر ميوزيك الاستفادة من السوق المتنامي للموسيقى العربية والخليجية من خلال عقد شراكة مع “روتانا".

 

 

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أحدث التعليقات

صنيان
يجي منها
عابر سبيل
راح الورع
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له،ووالداي وجميع أموات المسلمين..
dfs
الحمد لله على السلامة
عابر سبيل
شكرا انا فداكم

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