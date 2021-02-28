بالفيديو.. أبطال مأرب يأسرون عددًا من الحوثيين بعد معارك شرسة

فهمي محمد (صدى):
نجح أبطال الجيش اليمني، أمس السبت، في أسر عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية في إحدى جبهات القتال بمحافظة مأرب.
وكشف مقطع فيديو، عن عدد من عناصر الميليشيا الحوثي تم أسرهم يوم أمس السبت، وتبين أن معظمهم من محافظة ذمار والمناطق الوسطى؛ حيث أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية خاضوا خلال الساعات الماضية معارك شرسة، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، كبدت خلالها المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على امتداد جبهات غرب مأرب.
وأوضحت مصادر عسكرية، أن المعارك التي خاضها أبطال الجيش اليمني خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من المليشيا الحوثية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى.