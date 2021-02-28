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آبل تستعد لطرح 3 فئات من الهاتف الذكي آيفون 13

Time منذ 27 دقيقة
Views 1527
آبل تستعد لطرح 3 فئات من الهاتف الذكي آيفون 13

وكالات (صدى):
استعدت أبل لطرح الجيل الجديد من هذه الهواتف آيفون 13 وإن لم يتحدد الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه بشكل نهائي.

وذكر مينج تشو كو خبير أسواق التكنولوجيا، أن آبل تعتزم طرح 3 فئات من الهاتف الذكي وستكون آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو ماكس في حين لم تحدد آبل موعد طرح الجهاز الجديد.

أضاف أنه من الممكن الكشف عن آيفون 13 خلال سبتمبر المقبل، حيث اعتادت آبل على عقد مؤتمر الكشف عن منتجاتها الجديدة أيام الأربعاء أو الخميس من أي أسبوع ثم تقوم بطرح الأجهزة الجديدة للبيع بعد الكشف عنها بأسبوع أو أسبوع ونصف.

وأشار إلى أنه عادة ما يتم طرح هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة من الأسبوع وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر من العام.

 

Time واتساب
آبل
آيفون
آيفون 13

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
7UP
شوف صورة العويس بعد الهدف الثاني ونت تعرف (مهر الدوري) هههههه
7UP
قوميز منضول هههههههههههههههههههههههههههههههه

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