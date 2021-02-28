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إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ

Time منذ 47 دقيقة
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إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك اليوم، مبادرة جديدة لتسهيل وإعادة هندسة إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ السعودية.

وستسهم هذه المبادرة إلى تقليص الوقت السابق لإنهاء الإجراءات الجمركية للحاويات الفارغة منذ نزولها الميناء وحتى خروجها من 3 أيام إلى ساعات محدودة فقط، وذلك من خلال إزالة الحاجة لوجود مخلص جمركي لتخليص الحاويات، بحيث ستكون الإجراءات الجمركية مباشرة عن طريق مكاتب الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ السعودية دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع الصادرات السعودية وحركة التجارة البحرية عبر تسهيل استيراد الحاويات الفارغة وتوفرها، وتقليل التكاليف التشغيلية على الخطوط الملاحية لاستيراد الحاويات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإخراج الحاويات، وسرعة خروج الحاويات الفارغة للمصدرين من الميناء.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ عقدت مؤخراً، ورشة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للجمارك والوكلاء الملاحيين لإطلاق هذه الخدمة، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنمية قطاع النقل البحري وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتسهيل وإعادة هندسة الإجراءات، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخدمات والأنشطة البحرية في المملكة.

Time واتساب
موانئ
الهيئة العامة للموانئ
الهيئة العامة للجمارك

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
7UP
شوف صورة العويس بعد الهدف الثاني ونت تعرف (مهر الدوري) هههههه
7UP
قوميز منضول هههههههههههههههههههههههههههههههه

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