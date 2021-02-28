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بيل غيتس يحذر من البيتكوين والاستثمار فيها

Time منذ 37 دقيقة
Views 1702
بيل غيتس يحذر من البيتكوين والاستثمار فيها

وكالات (صدى):
طالب مؤسّس مايكروسوفت، بيل غيتس، بتجنب الاستثمار في العملة الإلكترونية بيتكوين، وذلك ردًا على التصريحات المؤيدة لبيتكوين من جانب الملياردير إيلون ماسك؛ التي ساهمت في تسجيل العملة ارتفاعاً صاروخياً أخيراً.

وصرح بيل غيتس موجهاً كلامه للمستثمرين في بيتكوين: "يجب على أي مستثمر لا يمتلك أموالاً بقدر التي يمتلكها ماسك، تجنب الاستثمار في بيتكوين"، مضيفًا: "تقلبات أسعار بيتكوين العشوائية لا تمثل مصدر قلق بالنسبة لأشخاص مثل ماسك، الذي يمتلك كثيراً من الأموال، بينما ستكون المخاطر مقلقة بالنسبة للآخرين" .

وأوضح مؤسس مايكروسوفت في تصريحات سابقة أنه لم يستثمر في البيتكوين، لافتاً إلى تفضيله الاستثمار في الشركات التي تصنع المنتجات.

 

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بيل غيتس
بيتكوين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
7UP
شوف صورة العويس بعد الهدف الثاني ونت تعرف (مهر الدوري) هههههه
7UP
قوميز منضول هههههههههههههههههههههههههههههههه

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