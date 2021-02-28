الأعداد السابقة للصحيفة

"شكرا أبطال الدفاع الجوي" الأكثر تداولًا بعد إحباط هجمات الميليشيات على المملكة

Time منذ ساعة
Views 1690
Comment 1
"شكرا أبطال الدفاع الجوي" الأكثر تداولًا بعد إحباط هجمات الميليشيات على المملكة

الرياض (صدى):
أعرب المواطنون عن شكرهم لرجال الدفاع الجوي عبر هاشتاج " شكرا أبطال الدفاع الجوي "، الذي أصبح الأعلى تداولًا منذ أمس السبت، وذلك لإحباطهم محاولات الميليشيات الحوثية لاستهداف المملكة.

وقال الإعلامي فيصل العبدالكريم: "شكراً لله ثم لكم شكرا ابطال الدفاع الجوي ولكل إخواننا المرابطين على الحدود وفقهم الله ونصرهم على العدو".

في حين قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل: باسم الصغير قبل الكبير المقيم قبل المواطن شكرا ابطال الدفاع الجوي".

وأضاف آخر: "نجاح باهر لأبطال الدفاع الجوي خمس طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين في يوم واحد، كلنا فخر ونقول شكرا ابطال الدفاع الجوي".

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت تدمير واعتراض عدة طائرات دون طيار مفخخة وصواريخ باليستية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض وجازان وخميس مشيط.

اقرأ ايضا

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي تجاه الرياض و6 طائرات "مفخخة" بخميس مشيط

Time واتساب
الرياض
الميليشيات الحوثية
أبطال الدفاع الجوي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
7UP
شوف صورة العويس بعد الهدف الثاني ونت تعرف (مهر الدوري) هههههه
7UP
قوميز منضول هههههههههههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. قائد مركبة يقود بتهور عكس اتجاه الطريق وبدون تشغيل الإضاءة
بالفيديو.. قائد مركبة يقود بتهور عكس اتجاه الطريق وبدون تشغيل الإضاءة
Time منذ 17 دقيقة Views 1420
مستشفى قوى الأمن يعلن عن فرص وظيفية شاغرة
مستشفى قوى الأمن يعلن عن فرص وظيفية شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1428
آبل تستعد لطرح 3 فئات من الهاتف الذكي آيفون 13
آبل تستعد لطرح 3 فئات من الهاتف الذكي آيفون 13
Time منذ 27 دقيقة Views 1521
سعر ومواصفات لكزس ES 2021 بعد طرحها في المملكة
سعر ومواصفات لكزس ES 2021 بعد طرحها في المملكة
Time منذ 31 دقيقة Views 1397
بيل غيتس يحذر من البيتكوين والاستثمار فيها
بيل غيتس يحذر من البيتكوين والاستثمار فيها
Time منذ 37 دقيقة Views 1701
الموت يغيب أول مواطن يتولى قيادة وتسيير القطار في المملكة
الموت يغيب أول مواطن يتولى قيادة وتسيير القطار في المملكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1983
إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ
إطلاق مبادرة تسهيل إجراءات استيراد الحاويات الفارغة في الموانئ
Time منذ 47 دقيقة Views 1815
طفلة تستغيث باكية بعد تعرضها للاغتصاب من عمها وابن جيرانهم
طفلة تستغيث باكية بعد تعرضها للاغتصاب من عمها وابن جيرانهم
Time منذ 51 دقيقة Views 1074
«التأمينات الاجتماعية»: تقديم المشهد الدراسي للأبناء شرط استحقاق المعاش الشهري
«التأمينات الاجتماعية»: تقديم المشهد الدراسي للأبناء شرط استحقاق المعاش الشهري
Time منذ ساعة Views 1700
تشكيلة فريق الهلال في مواجهة الفتح اليوم
تشكيلة فريق الهلال في مواجهة الفتح اليوم
Time منذ ساعة Views 2232